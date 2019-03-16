В Сумах определились с директором городского роддома

Во время заседания комиссии выбирали главного врача из пяти кандидатов, в частности: Анжелы Бабко, Людмилы Юсюк, Дмитрия Кравцова, Валентина Рыбянского, Ольги Чирвы. Сначала претендентов было шестеро, но одна из конкурсанток - Елена Орлова - отказалась от участия в день конкурса.
Все кандидаты, которые претендовали на занятие данной должности представили свои конкурсные предложения, а после ответили на вопросы членов комиссии.
После оживленного обсуждения каждой кандидатуры, путем прямого открытого голосования «за / против» (один голос за одного кандидата) члены конкурсной комиссии подытожили заседание.
Наибольшее количество - семь голосов, получила Ольга Чирва, которая работает акушкером-гинекологом в клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии. Ее кандидатуру комиссия и рекомендовать руководителю отдела здравоохранения для заключения контракта.
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