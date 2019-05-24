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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 22:03219

В Сумах пикетировали областную полицию

Под стенами ГУ Нацполиции в Сумской области состоялась всеукраинская акция «Безнаказанность убивает»

фото Олега Демьяненко

Сегодня, 4 июня, в Сумах, в связи с убийством полицейскими 5-летнего мальчика на Киевщине, прошла акция «Безнаказанность убивает». 

Событие собрало около полусотни активистов из разных организаций и неравнодушных сумчан.

Участники пикета несли к стенам управления полиции детские игрушки и лампадки.

Некоторые митингующие пришли с транспарантами

Участники пикета отметили, что сумчане не могли не присоединиться к этой акции, потому что такого «безобразия нельзя допускать, следующими могут быть наши дети»

К митингующим вышел начальник ГУНП Сумщины Николай Лушпиенко. Он выразил соболезнования родителям погибшего мальчика и назвал своих коллег, которые убили ребенка, нелюдями.

У собравшихся было много вопросов к реформированной полиции, но ответами руководства не удовлетворились. К концу акции один из активистов подчеркнул, что это не последний визит к стенам этого здания.

Один пикетчик поинтересовался, собирается ли полиция убирать с забора детские игрушки, которые митингующие принесли в память об убитом мальчике. В это время Николай Лушпиенко подошел к забору и снял игрушки, сказав, что их передадут в детский дом.

 

Общество
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