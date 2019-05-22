В Сумах во время ВНО по истории дважды пришлось вызывать «скорую» (видео) 4 июня будущие абитуриенты сдавали внешнее независимое оценивание по истории Украины.

В Сумской области работало 28 пунктов тестирования. Два с половиной часа будущие абитуриенты писали тестирование, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«Вопросы в основном среднего уровня, предусматривали знания программного материала, скажу честно – у того, кто готовился из учеников к ВНО более тщательно, будет много правильных ответов, у того, кто не хотел готовиться, будут и не правильные ответы», - говорит учительница истории Сумской школы №7 Виктория Тодосийчук.

В целом по области должны были писать историю 6253 человека, 292 человека на пункты тестирования не пришли.

«Было выявлено два нарушения процедуры проведения, когда участники имели при себе запрещенные технические средства, во время общего технологического перерыва они были удалены из пункта тестирования и лишены возможности проведения работы над тестом. К сожалению, были досадные случаи с ухудшением состояния здоровья двух участников в Сумах, когда на пункты вызывались скорая помощь и участницы были доставлены в больницу города», - комментирует куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания качества образования Валерия Ханикова.

«Бригады выехали, предоставлена была помощь, и они были доставлены в лечебные учреждения, их состояние не расценивается как угрожающий для жизни», - комментирует руководитель службы медицины катастроф Галина Белоус.

На сегодня будущие абитуриенты сдали ВНО по математике, украинскому языку и литературе, по иностранным языкам и физике. Следующее тестирование состоится 6 июня. Тогда будущие абитуриенты будут писать ВНО по биологии.