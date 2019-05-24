Глухов остался без воды

Об этом сообщается на странице Глуховского горсовета в Фейсбук:
«Внимание! Уважаемые жители и гости нашего города! В связи с возникновением порыва водопровода по улице Пушкина сегодня будет прекращено водоснабжение в Глухове.
Просим прощения за временные неудобства»
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