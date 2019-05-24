Глухов остался без воды В Глухове из-за порыв водопровода отключили воду.

Об этом сообщается на странице Глуховского горсовета в Фейсбук:

«Внимание! Уважаемые жители и гости нашего города! В связи с возникновением порыва водопровода по улице Пушкина сегодня будет прекращено водоснабжение в Глухове.

Просим прощения за временные неудобства»