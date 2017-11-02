В Сумском горсовете «заукраинцами» будет руководить Чепик

Вместо Андрея Крамченкова, который был руководителем с начала каденции этого горсовета в 2015 году, главным будет его коллега Владимир Чепик. Об этом сообщил сегодня, 5 июня, на сессии секретарь горсовета Андрей Баранов.
Фракция Сумского городского совета «За Украину!» зарегистрировала проект решения городского совета «Об обращении депутатов Сумского городского совета к жителям города... 1
Сегодня, 3 мая, на заседании сессии Сумского горсовета внефракционный депутат Ольга Фирсова потребовала от главы фракции ВО «Батькивщина» Василия Гончарова...
Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Ковпаковского районного суда г. Сумы, которой сумчанин был взят...
Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик....
Сумской местной прокуратурой в среду, 1 ноября 2017 года, согласовано сообщение о подозрении в отношении группы из 5 человек, которые...