В Сумском горсовете «заукраинцами» будет руководить Чепик Фракция «За Україну!» в Сумском городском совете сменила лидера.

Вместо Андрея Крамченкова, который был руководителем с начала каденции этого горсовета в 2015 году, главным будет его коллега Владимир Чепик. Об этом сообщил сегодня, 5 июня, на сессии секретарь горсовета Андрей Баранов.