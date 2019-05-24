Сумчане просят построить в городском парке велотрек

«Предлагаю построить велотрек на территории парка им. Кожедуба для обучения молодежи велоспорту, а также для поддержания спортивной формы велоспортсменов, так как ближайший велотрек находится в городе Харьков.
Прошу поддержать петицию, и распространить в соц.сетях», - пишет автор петиции Басанец Владислав Анатольевич.
Дата начала сбора подписей: 4 июня 2019 года. До конца сбора подписей осталось: 44 дня.
По состоянию на 5 июня петицию подписали 9 человек из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
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