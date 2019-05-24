Сумские власти «отреагировали» на ДТП, в котором ребенок погиб под колесами маршрутки Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Отреагировать на смертельное ДТП».

«05.05.19 в г. Сумы на Химгородок произошло ужасное ДТП с погибшим. Поэтому я прошу от местных властей сделать выводы и отреагировать.

Все жители нашего города прекрасно понимают действительные условия работы всего частного транспорта: водители работают не ставки, а за разницу «плана» от выручки, поэтому вынуждены соревноваться скоростью с другими маршрутными средствами, чтобы заработать хотя бы на хлеб, именно поэтому и высокий и почти непрерывный темп работы водители не успевают выдавать билеты, а остальные выдают прямо на ходу, что противоречит ПДД и создает реальные угрозы для безопасности на дороге! Сами транспортные средства водители заправляют и в случае поломки чинят за свой счет, что также негативно отмечается на общей безопасности. Примером этого является постоянные отпадения колес у маршрутных ТС. Как было видно из последних новостей, водители не проходят обязательную медицинскую проверку перед выходом на маршрут, а просто между рейсами могут употреблять наркотические вещества!

Исходя из этого я предлагаю:

1) Изменить схему работы водителя. Перейти на вариант месячной ставки.

2) Перед рейсом проводить медицинский осмотр водителя и технический осмотр маршрутного средства, а также заносить результаты в специальной таблицы, которые будут находиться на определенном месте в маршрутках (чтобы каждый пассажир смог лично убедиться в том, что водитель трезв и здоров, а транспортное средство проверено).

3) Конструктивно разобраться в ДТП с серьезными последствиями, которое произошло 05.05.19.

Итак, господин Лысенко просим помочь нашему городу не словом, а делом!», - писала автор петиции Шумаль Галина Александровна.

Ответ на электронную петицию:

«По результатам рассмотрения электронной петиции «Отреагировать на смертельное ДТП» информируем о следующем.

Деятельность органов местного самоуправления и их должностных лиц должна основываться на соблюдении принципа законности. Указанный принцип определен ст. 19 Конституции Украины и состоит в том, что органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании и в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Полномочия городского головы, Сумского городского совета и его исполнительного комитета четко определены Конституцией Украины, Законом Украины «О местном самоуправлении» и другими законодательными актами.

С учетом вышеизложенного сообщаем, что указанный в Вашей электронной петиции вопрос является урегулированным на уровне действующего законодательства Украины и актов органа местного самоуправления, а именно:

1. Сфера трудовых отношений (в рассматриваемом случае правовые отношения между перевозчиками и их наемными работниками-водителями) и оплаты труда регулируются Кодексом законов о труде Украины, Законом Украины «Об оплате труда» и другими законодательными актами. При этом объем выполняемой работы и условия оплаты труда определяются условиями трудового договора, заключаемого между наемным работником и собственником в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Также информируем, что основные вопросы по организации работы и контроля за работой водителей транспортных средств закреплено ст. 18 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» и входящих в обязанности перевозчиков. Попутно следует отметить, что на сегодня (по данным расчетов тарифов на транспортные услуги) заработная плата водителей городского пассажирского транспорта выше уровня минимальной заработной платы.

2. Проведение медицинского осмотра водителей транспортных средств и предрейсового технического контроля транспортных средств урегулированы:

- Законом Украины «Об автомобильном транспорте» (ст. 30);

- Правилами предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 18 февраля 1997 №176, (пп. 3,4 п. 145), далее - Правила оказания услуг;

- Условиями проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования г. Сумы, утвержденными решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 22.11.2017 № 619 «Об организации проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы»;

- условиями договоров об организации перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования (текст по ссылке: https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/dovidka/Transport/dogovir.docx&embedded=true).

В контексте действующих нормативно-правовых актов организация проведения контроля технического состояния автобусов, переменного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств возлагается на перевозчика. Согласно ведения учета указанной информации осуществляется перевозчиком. В пределах предоставленных законодательством полномочий отделом транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского городского совета совместно с Управлением патрульной полиции в Сумской области и Управлением Укртрансбезпеки в Сумской области проводятся проверки предрейсового выпуска транспортных средств. Перечень информации, необходимой для размещения в салоне автобуса, определен п. 27 Правил оказания услуг.

3. Расследование ДТП согласно законодательству Украины осуществляется органами Нацполиции. Свидетельствуя глубокое сострадание к чужому горю, необходимо учесть, что органы местного самоуправления и их должностные лица не входят в перечень органов досудебного расследования, а потому не могут осуществлять функции дознания и досудебного следствия, осуществлять руководство за расследованием или вмешиваться в следственный процесс. В рамках процессуального законодательства городскими властями по требованию следственных органов будет предоставлена необходимая информация для объективного расследования обстоятельств совершенного правонарушения».