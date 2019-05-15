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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01309

На Сумщині пройде суничний фестиваль

8 червня село Малий Самбір на Конотопщині гостинно запрошує на свято «Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю».

Гостей свята порадує конкурсне дефіле моделей та театральний міні-фест, зачарують своїм дійством живі статуї та ходулісти-аніматори.

Душа по-справжньому заспіває разом з аматорськими колективами Конотопщини, дитячим зразковим театром естрадної пісні «VIVAT», фольк-рок-гуртом «Сварожичи» та запальним ансамблем української пісні «Гуляй Душа».

Магію вогню продемонструють майстри файєр-шоу, які стануть справжньою родзинкою цьогорічного свята.

Усі охочі матимуть нагоду відчути єднання прадавнього та сучасності, відвідавши історико-етнографічний музей, спостерігати, як народжуються твори бодіарту,  подивитися на перегони тварин і повболівати за перемогу тих, хто найбільше сподобався.

Але головною героїнею заходу  буде запашна ягода, яку всі бажаючі зможуть придбати.

У вирі  фестивалю розвагу до душі знайдуть і дорослі, і малеча! Найголовніше, що подорож до мальовничого села Малий Самбір подарує змістовне дозвілля, безліч яскравих фото і незабутніх вражень!

До місця призначення можна доїхати:

- рейсовим автобусом за маршрутом Конотоп – Малий Самбір о 5.20, 8.00, 9.40, 11.20, 13.30, 17.30, 21.30

- у зворотному напрямку дістатися до міста з с. Малий Самбір можна  о 6.00, 8.40,  10.30,  12.00, 14.20, 18.10, 22.15

Програма свята тут.

Досуг Земляника Клубника Конотопский район Фестиваль
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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