На Сумщині пройде суничний фестиваль 8 червня село Малий Самбір на Конотопщині гостинно запрошує на свято «Віншуємо суницю – першу ягоду-царицю».

Гостей свята порадує конкурсне дефіле моделей та театральний міні-фест, зачарують своїм дійством живі статуї та ходулісти-аніматори.

Душа по-справжньому заспіває разом з аматорськими колективами Конотопщини, дитячим зразковим театром естрадної пісні «VIVAT», фольк-рок-гуртом «Сварожичи» та запальним ансамблем української пісні «Гуляй Душа».

Магію вогню продемонструють майстри файєр-шоу, які стануть справжньою родзинкою цьогорічного свята.

Усі охочі матимуть нагоду відчути єднання прадавнього та сучасності, відвідавши історико-етнографічний музей, спостерігати, як народжуються твори бодіарту, подивитися на перегони тварин і повболівати за перемогу тих, хто найбільше сподобався.

Але головною героїнею заходу буде запашна ягода, яку всі бажаючі зможуть придбати.

У вирі фестивалю розвагу до душі знайдуть і дорослі, і малеча! Найголовніше, що подорож до мальовничого села Малий Самбір подарує змістовне дозвілля, безліч яскравих фото і незабутніх вражень!

До місця призначення можна доїхати:

- рейсовим автобусом за маршрутом Конотоп – Малий Самбір о 5.20, 8.00, 9.40, 11.20, 13.30, 17.30, 21.30

- у зворотному напрямку дістатися до міста з с. Малий Самбір можна о 6.00, 8.40, 10.30, 12.00, 14.20, 18.10, 22.15

Програма свята тут.