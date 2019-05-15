На Сумщині пройде суничний фестиваль

Гостей свята порадує конкурсне дефіле моделей та театральний міні-фест, зачарують своїм дійством живі статуї та ходулісти-аніматори.
Душа по-справжньому заспіває разом з аматорськими колективами Конотопщини, дитячим зразковим театром естрадної пісні «VIVAT», фольк-рок-гуртом «Сварожичи» та запальним ансамблем української пісні «Гуляй Душа».
Магію вогню продемонструють майстри файєр-шоу, які стануть справжньою родзинкою цьогорічного свята.
Усі охочі матимуть нагоду відчути єднання прадавнього та сучасності, відвідавши історико-етнографічний музей, спостерігати, як народжуються твори бодіарту, подивитися на перегони тварин і повболівати за перемогу тих, хто найбільше сподобався.
Але головною героїнею заходу буде запашна ягода, яку всі бажаючі зможуть придбати.
У вирі фестивалю розвагу до душі знайдуть і дорослі, і малеча! Найголовніше, що подорож до мальовничого села Малий Самбір подарує змістовне дозвілля, безліч яскравих фото і незабутніх вражень!
До місця призначення можна доїхати:
- рейсовим автобусом за маршрутом Конотоп – Малий Самбір о 5.20, 8.00, 9.40, 11.20, 13.30, 17.30, 21.30
- у зворотному напрямку дістатися до міста з с. Малий Самбір можна о 6.00, 8.40, 10.30, 12.00, 14.20, 18.10, 22.15
Програма свята тут.
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