В Сумах коммунальщики ждут, пока аварийный столб сам упадет? (видео) Аварийный столб посреди проспекта Михаила Лушпы не могут убрать с прошлой осени.

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Курочкин.

«Столб позора сумской власти. Сумы пр. Лушпы. Ждут, когда сам упадет?» - прокомментировал он.

Рядом уже поставили новый, но старый не спешат убирать.

Напомним: в Сумах нужно срочно заменить 50 троллейбусных опор, однако денег есть только на 15. Всего же требуют замены 122 опоры.