В Сумах коммунальщики ждут, пока аварийный столб сам упадет? (видео)

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Михаил Курочкин.
«Столб позора сумской власти. Сумы пр. Лушпы. Ждут, когда сам упадет?» - прокомментировал он.
Рядом уже поставили новый, но старый не спешат убирать.
Напомним: в Сумах нужно срочно заменить 50 троллейбусных опор, однако денег есть только на 15. Всего же требуют замены 122 опоры.
Всего требуют замены 122 опоры, деньги будут только на 15....
Об этом сегодня, 28 января, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник управления капитального строительства Виталий Шилов, отвечая на поручение...