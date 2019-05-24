Узбек пытался подкупить сумских пограничников В пункте контроля «Конотоп» гражданин Узбекистана пытался подкупить пограничников.

4 июня в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

При осуществлении оформления поезда сообщением «Москва-Львов» пограничный наряд обнаружил гражданина Узбекистана, который во время проведения пограничного контроля не смог подтвердить цель своего пребывания на территории Украины.

Чтобы все же попасть на территорию Украины, мужчина решил подкупить пограничников, вложив в свой паспортный документ в качестве взятки денежные средства в сумме 2000 российских рублей.

Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.