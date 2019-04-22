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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:34739

Север Сумщины снова достанется экс-регионалам?

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» не будет вытсавлять своих кандидатов в округах № 159 и 160.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке помощник нардепа от Сум Александра Сугоняко Владимир Пошва.

«Встречайте старые лица! Smile

Из информированных источников стало известно, что новых лиц нардепов, которые так хотели избиратели Сумщины, проголосовав за Зеленского, по крайней мере на севере области, не будет. Вчера на собрании областной Зе-команды секретарша Михаила Ананченко (самого почему-то не было Smile), сообщила, что кандидатов в округах №159 и №160 партия «Слуга народа» выдвигать не будет. Постоянным нардепом от округа №159 является известный Андрей Деркач, а от №160 - тоже известный Игорь Молоток. «Совпадение? Не думаю ... »(с) ТМ. Smile :)» - написал В.Пошва.

Напомним: Игорь Молоток является депутатом с 2012 года (сначала от Партии регионов, потом от «Волі народу»), Андрей Деркач – с 1998 года (от «Трудовой Украины», «За єдину Україну», Социалистической партии Украины, Партии регионов, «Волі народу»).

Политика Андрей Деркач Выборы Выборы-2019 Игорь Молоток
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