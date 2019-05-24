В Сумах повысят зарплаты тренерам ДЮСШ Сегодня, 5 июня, Сумской горсовет поддержал петицию о повышении зарплат тренерам ДЮСШ.

«На сегодняшний день заработная плата молодого тренера ДЮСШ без категории составляет 3471,00 грн (по закону с доплатой минимальная заработная плата 3723,00 без отчислений).

Фактически молодой тренер за свой заработок не может достойно содержать свою семью.

Обычно, расходы тренера на поездки для участия воспитанников в спортивных соревнованиях также ложатся на доход семьи тренера.

Низкий уровень заработной платы создал условия, когда опытные тренеры спортивных школ пенсионного и предпенсионного возраста не могут подобрать себе на замену молодые кадры.

Остается низкой заработная плата других категорий работников ДЮСШ: фактически заработная плата технического работника (уборщика), бухгалтера, тренера-преподавателя, медицинской сестры, инструкторов-методистов почти не отличаются. Данный вопрос также требует рассмотрения.

Уже скоро может наступить время, когда проводить тренировки среди воспитанников коммунальных ДЮСШ будет некому. Этого допустить нельзя. Развитие детей и молодежи должно быть основным приоритетом для власти.

Учитывая это, просим:

1. Обратить внимание на проблему обновления тренерского потенциала спортивных школ города.

2. Предусмотреть расходы на увеличение заработной платы работника городских ДЮСШ в проекте решения Сумского городского совета «О городском бюджете на 2019 год».

3. На ближайшей сессии городского совета рассмотреть вопрос увеличения финансовой поддержки коллективам ДЮСШ города уже в 2018 году», - писал автор петиции Игорь Гуляев.

Петиция собрала необходимое количество подписей за две недели и ждала ответа с 21 октября 2018 года, хотя на ответ дается ровно 14 дней.

В проекте решения депутатам предлагалось две редакции: поддержать и отказать.

За первую выступал отдел молодежи и спорта, за вторую – департамент финансов, в котором теперь один ответ на все просьбы и обращения: денег нет, недобор в бюджет из-за областных властей. В заключении департамента указывается, что на 2019 год должностные оклады тренеров выросли на 9%. В то же время, сумские чиновники – мэр, его замы и руководители структурных подразделений получили в 2018 году зарплату на 20-120% больше, чем в предыдущем, хотя петиций об этом никто не писал…

На сессии же все фракции поддержали петицию – «за» проголосовали 30 депутатов.

Повышения зарплат тренерам обещают с 1 сентября. На сколько, пока неизвестно, это будет считать и искать деньги тот же департамент финансов, который был против этого повышения.