Ночью в Сумах горел неэксплуатируемый магазин (видео)

На место происшествия направляли отделения дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.
На момент прибытия спасателей огонь охватил кровлю на площади до 150 кв. м. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенную другое здание. Использовав на тушение до 25 т воды, в 4:43 возгорание локализовали, в 5:43 - ликвидировали.
В результате пожара повреждены: кровля на площади до 150 кв. м., перекрытия на площади до 100 кв. м., окно, дверь.
Причина, ущерб и сумма спасенного имущества устанавливаются, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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