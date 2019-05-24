Ночью в Сумах горел неэксплуатируемый магазин (видео) 5 июня в 3:41 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что горит неэксплуатируемое здание по ул. Веретеновской областного центра.

На место происшествия направляли отделения дежурных караулов 1-й и 3-й Государственных пожарно-спасательных частей.

На момент прибытия спасателей огонь охватил кровлю на площади до 150 кв. м. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенную другое здание. Использовав на тушение до 25 т воды, в 4:43 возгорание локализовали, в 5:43 - ликвидировали.

В результате пожара повреждены: кровля на площади до 150 кв. м., перекрытия на площади до 100 кв. м., окно, дверь.

Причина, ущерб и сумма спасенного имущества устанавливаются, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.