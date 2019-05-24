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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине будут судить отсидевшего за убийство рецидивиста за поножовщину

На скамье подсудимых за покушение на убийство собутыльника оказался 58-летний мужчина, который до этого уже отбывал наказание за убийство.

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры утвержден и в среду, 5 июня, направлено в суд обвинительный акт в отношении 58-летнего жителя г. Тростянец, который ударил ножом своего собутыльника, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Напоминаем, что событие произошло 5 апреля 2019 года около 16 часов в г. Тростянец. Во дворе частного дома трое мужчин распивали спиртные напитки. Между двумя из них возникла ссора, во время которой старший схватил нож и ударил младшего в грудную клетку. Присутствующие вызвали медиков, которые госпитализировали пострадавшего с проникающим ножевым ранением и вызвали сотрудников полиции. Задержанный объяснил, что не мог поступить иначе, поскольку потерпевший его сильно обидел, упрекнув криминальным прошлым.

Как выяснилось, обвиняемый действительно имеет богатое криминальное прошлое. В частности, в 1991 году он был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство. Речь идет о событиях 1988 года, произошедших в г. Николаев. Тогда трое мужчин, среди которых был и обвиняемый, и одна женщина под предлогом покупки недвижимости пришли в дом, где проживали супруги К. Когда хозяева пригласили их в помещение, злоумышленники сразу набросились на них и, применяя пытки, требовали отдать все ценные вещи. После чего мужа и жену, а также их родственницу, злоумышленники убили, а трупы сожгли. За содеянное организатор нападения был приговорен к смертной казни, еще один сообщник получил 10 лет лишения свободы, женщина была приговорена к 14 годам лишения свободы.

«На этот раз действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / п. 13 ч. 2 ст.115 (покушение на умышленное убийство, совершенное лицом, к этому совершала умышленное убийство) УК Украины. 39-летний пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, поэтому обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Приговор он ждет в СИЗО», - рассказал первый заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры Игорь Глущенко.

Право Поножовщина Тростянец Тяжкие телесные повреждения
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