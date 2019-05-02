На сессии Сумского горсовета погас свет Сегодня, 5 июня, во время проведения сессии Сумского горсовета в зале заседаний пропало электричество.

Это произошло ровно в полдень. При этом сразу же прекратилась онлайн-трансляция сессии. Мэр Сум Александр Лысенко объявил перерыв до 13.00. Практически сразу же свет появился, но депутаты уже начали расходиться…