На сессии Сумского горсовета погас свет

Это произошло ровно в полдень. При этом сразу же прекратилась онлайн-трансляция сессии. Мэр Сум Александр Лысенко объявил перерыв до 13.00. Практически сразу же свет появился, но депутаты уже начали расходиться…
Филиал «Конотопський РЭС» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о запланированном выводк в ремонт 1 СШ-110 кВ....
Сегодня, 29 мая, в Сумах прошло третье планерное заседание 56-ой сессии Сумского горсовета....
После двух часов работы в ручном режиме мэр Сум Александр Лысенко предложил продолжить работу через две недели....
Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключения электроэнергии в 6 мая....
Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключения электроэнергии в 6 мая....