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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07108

В Сумах создали временную контрольную комиссию по вопросам теплообеспечения

Во время сессии Сумского городского совета депутаты приняли решение создать временную контрольную комиссию городского совета по вопросам теплообеспечения города.

Данный проект решения поддержали 32 сумских избранника.

Необходимость создания такой комиссии инициаторы объяснили острой ситуацией, которая сложилась вокруг вопросов теплообеспечения города в 2018 году, длительного отсутствия горячего водоснабжения весной 2019 года, отсутствия стратегически важной схемы теплоснабжения в городе.

Задачей временной контрольной комиссии является проверка соблюдения законодательных актов, решений городского совета и его исполнительного комитета при решении сложившейся ситуации, предоставления предложений городском совете и Сумском городском голове относительно путей решения этой конфликтной ситуации, обеспечения скорейшего утверждения схемы теплоснабжения и решения вопроса горячего водо- и теплоснабжения Сум.

В созданную комиссию вошли представители от каждой из шести фракций городского совета: Ирина Рыбальченко, Андрей Крамченков, Сергей Татаренко, Владимир Шилов, Виталий Жиленко и Дмитрий Лантушенко, который возглавит временную контрольную комиссию.

Что касается схемы теплообеспечения города, то еще в начале года мэр Сум говорил, что схема теплоснабжения уже почти готова и вот-вот будет представлена.

Общество Депутатская комиссия Сумытеплоэнерго Схема теплоснабжения Теплоснабжение
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