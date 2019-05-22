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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:43154

У Глухові вандали напали на Шевченка (видео)

У Глухові камери відеоспостереження зафіксували трьох молодих підпитих (чи обкурених) негідників, які декілька днів тому, рано вранці, повертаючись з нічних гульок, почали глумитися над пам’ятником Тарасові Шевченку.

Бронзову скульптуру били ногами, відпускали ляпаси по обличчю, пише Кур’єр.

Кобзар встояв непорушним - поза всі старання. Це, вочевидь, тих дуже засмутило. Вони було пішли геть, але, тільки-но перейшли вулицю – знову почали виміщувати свою k.nm на двох сміттєвих баках, встановлених біля ТРЦ «Юність». Один лише розхитали, інший – видерли з тротуарною плиткою. Останнє дозволяє кваліфікувати їх вчинок як хуліганство.

Право Вандалы Глухов Памятник Шевченко
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В Глухове спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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