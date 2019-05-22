У Глухові вандали напали на Шевченка (видео) У Глухові камери відеоспостереження зафіксували трьох молодих підпитих (чи обкурених) негідників, які декілька днів тому, рано вранці, повертаючись з нічних гульок, почали глумитися над пам’ятником Тарасові Шевченку.

Бронзову скульптуру били ногами, відпускали ляпаси по обличчю, пише Кур’єр. Кобзар встояв непорушним - поза всі старання. Це, вочевидь, тих дуже засмутило. Вони було пішли геть, але, тільки-но перейшли вулицю – знову почали виміщувати свою k.nm на двох сміттєвих баках, встановлених біля ТРЦ «Юність». Один лише розхитали, інший – видерли з тротуарною плиткою. Останнє дозволяє кваліфікувати їх вчинок як хуліганство.