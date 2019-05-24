В Сумах не смогли определиться с запретом на продажу искусственных цветов Сегодня, 5 июня, депутаты Сумского горсовета не поддержали петицию о запрете продажи в Сумах искусственных цветов.

За поддержку петиции проголосовали 20 депутатов (нужно минимум 20), за неподдержку всего 6. Так что петиция осталась, по сути, не рассмотренной.

Ее может быть и поддержали бы, если бы рассмотрели до обеденного перерыва, когда депутатов было больше 30, сейчас же еле собрали кворум…