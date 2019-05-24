В Сумах не смогли определиться с запретом на продажу искусственных цветов

За поддержку петиции проголосовали 20 депутатов (нужно минимум 20), за неподдержку всего 6. Так что петиция осталась, по сути, не рассмотренной.
Ее может быть и поддержали бы, если бы рассмотрели до обеденного перерыва, когда депутатов было больше 30, сейчас же еле собрали кворум…
Сегодня, 5 июня, Сумской горсовет поддержал петицию о повышении зарплат тренерам ДЮСШ....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Строительство велотрека»....
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Сумчанин Павел Борисов подал петицию «Строительство стадиона международного уровня для игры в Квиддич»....
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