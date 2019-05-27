Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56138

Более 11 тыс. грн заработали аферисты на доверчивости жительницы Шостки

Пытаясь приобрести автомобиль через Интернет, 42-летняя жительница Шостки сделала предоплату. В результате своей доверчивости она осталась без автомобиля, и без денег.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 42-летняя жительница райцентра. Женщина рассказала, что нашла на известном Интернет-ресурсе объявление о продаже автомобиля «Шкода» по привлекательной цене. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и договорилась с продавцом о приобретении понравившегося транспорта. По соглашению сторон: покупательница перечисляет 5750 гривен предоплаты на указанный номер банковской карты, а продавец «придержит» автомобиль от продаж на 10 дней. За это время женщина рассчитывала сама поехать к продавцу и забрать автомобиль.

Однако уже через несколько часов ей позвонили с другого номера и сообщили, что ей нужно перечислить еще 5990 гривен предоплаты. Мол, по общим правилам их фирмы, менеджером которой он назвался, предоплата за покупаемых автомобили составляет 20 процентов от стоимости. Заявительница отказалась, но собеседник пригрозил ей, что уже заплаченные средства ей не вернутся, а без уплаты оставшейся суммы машину ей не продадут.

Деньги она все же перечислила, но после этого «менеджеры» перестали выходить на связь, а объявление с сайта было удалено.

Сейчас в полиции по данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливаются лица аферистов.

Правоохранители в очередной предупреждают граждан о возможных рисках при покупке понравившегося автомобиля. Рассчитывайтесь за понравившееся авто только во время сделки купли - продажи и получения документов на покупаемых транспорт, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка
view counter

По тематике

Вчера 17:33

Суд отменил приговор полицейскому, который из-за исчезновения Лыхмана заставлял жителя Сумщины заниматься мошенничеством

Коллегия судей Сумского апелляционного суда отменила оправдательный приговор Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым оперуполномоченный уголовного розыска УМВД в Сумской...

Вчера 17:12

В Шостке полицейские вернули подростку похищенный у него мобильный телефон

Пока 13-летний парень играл с друзьями в футбол, оставленная им без присмотра сумка с личными вещами и мобильным телефоном стала...

Вчера 15:53

На Сумщине провели «денежную реформу» на 55 тысяч

Поверив рассказам незнакомца о денежной реформе, пенсионерка потеряла больше 55 тыс.гривен....

Шосткинские полицейские разыскивают владельцев утерянных автомобильных номеров
Вчера 12:36

Шосткинские полицейские разыскивают владельцев утерянных автомобильных номеров

В эти выходные в Шостке прошли обильные дожди, которые за короткое время успели подтопить некоторые улицы города, и автомобилистам пришлось...

03.06.2019 11:45

Жительница Сумщины искала работу за рубежом, а попала в мошенническую ловушку

Женщина поверила интернет-агенту, который предлагал трудоустройство за рубежом, и перечислила ему более 12 000 гривен за посреднические услуги....

Новости

До конца недели коммунальный транспорт будет ездить по измененным маршрутам
Сегодня 16:32
Николая Клочко уволили с должности главы ОГА
Сегодня 16:12
16-летнему сумчанину, которого обвиняют в изнасиловании, ужесточили меру пресечения
Сегодня 18:15
Более 11 тыс. грн заработали аферисты на доверчивости жительницы Шостки
Сегодня 17:56
В Сумах часть «Авангарда» продали с торгов
Сегодня 17:53
В Сумах принимают предложения от горожан по ДПТ участка на пересечении улиц Чорновола и Люблинской
Сегодня 17:11
Сумщине выделили 6 флаконов сыворотки против ботулизма по 100 тысяч за штуку
Сегодня 16:51
Как сумские пожарные тушили грузовик
Сегодня 16:22
В Сумах Центр АТО будет обслуживать больше категорий населения
Сегодня 15:56
В Сумах столкнулись маршрутка и троллейбус
Сегодня 15:18
Сумской театр идет под землю?
Сегодня 15:07
Под Сумами сгорел грузовик (фото)
Сегодня 14:55
view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
Сегодня 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
Сегодня 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка?
Вчера 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
Вчера 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
Вчера 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
Вчера 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
Вчера 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
Вчера 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.