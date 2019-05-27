Более 11 тыс. грн заработали аферисты на доверчивости жительницы Шостки Пытаясь приобрести автомобиль через Интернет, 42-летняя жительница Шостки сделала предоплату. В результате своей доверчивости она осталась без автомобиля, и без денег.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 42-летняя жительница райцентра. Женщина рассказала, что нашла на известном Интернет-ресурсе объявление о продаже автомобиля «Шкода» по привлекательной цене. Она позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и договорилась с продавцом о приобретении понравившегося транспорта. По соглашению сторон: покупательница перечисляет 5750 гривен предоплаты на указанный номер банковской карты, а продавец «придержит» автомобиль от продаж на 10 дней. За это время женщина рассчитывала сама поехать к продавцу и забрать автомобиль.

Однако уже через несколько часов ей позвонили с другого номера и сообщили, что ей нужно перечислить еще 5990 гривен предоплаты. Мол, по общим правилам их фирмы, менеджером которой он назвался, предоплата за покупаемых автомобили составляет 20 процентов от стоимости. Заявительница отказалась, но собеседник пригрозил ей, что уже заплаченные средства ей не вернутся, а без уплаты оставшейся суммы машину ей не продадут.

Деньги она все же перечислила, но после этого «менеджеры» перестали выходить на связь, а объявление с сайта было удалено.

Сейчас в полиции по данному факту возбуждены уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого устанавливаются лица аферистов.

Правоохранители в очередной предупреждают граждан о возможных рисках при покупке понравившегося автомобиля. Рассчитывайтесь за понравившееся авто только во время сделки купли - продажи и получения документов на покупаемых транспорт, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.