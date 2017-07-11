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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:56155

В Сумах Центр АТО будет обслуживать больше категорий населения

Депутаты городского совета внесли изменения в Положение о КУ «Центр участников боевых действий», расширив перечень категорий населения, имеющих право обслуживаться в этом учреждении.

На обслуживание в Центре отныне имеют право лица, которые, хотя и не зарегистрированы в пределах объединенной территориальной громады города Сумы, но работают в ОТГ на предприятиях, в учреждениях или организациях различной формы собственности и платят подоходный налог в бюджет Сум.

Также данное право распространяется на АТОшников из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, лиц начальствующего и рядового состава государственной уголовно-исполнительной службы, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований на период прохождения службы в пределах объединенной территориальной громады города Сумы, участников войны, статус которым установлено в соответствии с пунктом 13 ст. 9 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», лиц с инвалидностью вследствие войны.

К утвержденному ранее перечня добавили также добровольцев, находившихся непосредственно в районах проведения АТО, волонтеров, которые доставляли грузы на восток Украины, пострадавших участников Революции Достоинства и членов семей погибших и умерших участников антитеррористической операции.

Наряду с вышеуказанными категориями, право на обслуживание имеют и члены семей получателей услуг, к которым относится один из супругов, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети, которые имеют статус лица с инвалидностью, родители военнослужащих.

Общество Центр АТО
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