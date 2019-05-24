Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55233

Под Сумами сгорел грузовик (фото)

Сегодня, 5 июня, утром на автодороге Сумы – Конотоп произошло возгорание грузового автомобиля.

СТС

Сообщение о том, что на дороге горит автомобиль ГАЗ-33307, в полицию поступило в 9.18. На место выехала полиция и спасатели, которые потушили пожар. Пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля. Полиция проводит проверку, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Право Пожар Пожар авто
view counter

По тематике

Сегодня 11:56

Ночью в Сумах горел неэксплуатируемый магазин (видео)

5 июня в 3:41 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что горит неэксплуатируемое здание по ул. Веретеновской областного центра....

31.05.2019 11:22

Ночью в Глухове горел торговый кисок

Пожарные ликвидировали возгорание торгового киоска....

31.05.2019 10:58

В Сумах пожарные спасли на пожаре двух детей и их маму (видео)

30 мая в 20:42 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ахтырская областного...

31.05.2019 09:57

В Сумах спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)

30 мая в 16:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Volkswagen Passat на ул. Засумская....

29.05.2019 12:58

На Сумщине три пожарки тушили сарай

28 мая в 19:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройки в с. Боромля Тростянецкого района....

view counter
view counter

Статьи

Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка?
Вчера 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
Вчера 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
Вчера 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
Вчера 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
Вчера 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
Вчера 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Как не лишиться права на субсидию: 6 советов
27.05.2019 12:35
Определены финалисты конкурса социальных стартапов бойцов АТО в Сумах
24.05.2019 17:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.