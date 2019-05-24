Под Сумами сгорел грузовик (фото)

Сообщение о том, что на дороге горит автомобиль ГАЗ-33307, в полицию поступило в 9.18. На место выехала полиция и спасатели, которые потушили пожар. Пострадавших нет. Предварительно, причиной пожара стала техническая неисправность автомобиля. Полиция проводит проверку, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области.
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