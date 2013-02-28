Сумской театр идет под землю? Возле театра юного зрителя в Сумах образовалось проседание плитки.

Оно образовалось между тротуаром и афишей театра, как раз где растут посаженные в 2012 году, когда тетра ремонтировался, туи. И таких проседаний в районе театра несколько. Пока самое крупное просто огорожено ленточками.