Сумской театр идет под землю?

Оно образовалось между тротуаром и афишей театра, как раз где растут посаженные в 2012 году, когда тетра ремонтировался, туи. И таких проседаний в районе театра несколько. Пока самое крупное просто огорожено ленточками.
Областной театр для детей и юношества приближается к статусу «академический»....
18 декабря, накануне Дня Святого Николая, Сумской областной театр для детей и юношества пригласил на сдачу своего новогоднего спектакля детей-сирот...
23 июня коллектив Сумского областного театра для детей и юношества с веселой музыкальным представлением «Солнышко в перышках» по пьесе Владимира...
На прошлой неделе во дворе Сумского театра для детей и юношества установили восемь фигур сказочных персонажей....
С 1 марта текущего года коллективы Театра Щепкина и ТЮЗа, а также областной филармонии отправятся в длительные гастроли по Сумщине.... 2