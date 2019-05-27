В Сумах столкнулись маршрутка и троллейбус

«Рута» столкнулась с троллейбусом. Подробности ДТП уже устанавливают патрульные и инженер по безопасности движения КП «Электроавтотранс».
На период оформления аварии троллейбусы № 1, 2, 5 будут разворачиваться на остановке «Центральный рынок», сообщили на коммунальном предпритиии.
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