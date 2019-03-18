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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:12292

Николая Клочко уволили с должности главы ОГА

Кабмин одобрил увольнение сразу 13 губернаторов.

Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций.

Как заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно документу Кабмин одобрил увольнение от занимаемых должностей Александра Савченко (Волынская ОГА), Александра Куця (Донецкая ОГА), Геннадия Москаля (Закарпатская ОГА), Константина Брыля (Запорожская ОГА), Олега Гончарука (Ивано-Франковская ОГА), Александра Терещука (Киевская ОГА), Сергея Кузьменко (Кировоградская ОГА), Олега Синютки (Львовская ОГА), Алексея Савченко (Николаевская ОГА), Николая Клочко (Сумская ОГА), Степана Барны (Тернонопольская ОГА), Вадима Лозового (Хмельницкая ОГА), Александра Мысника (Черниговская ОГА).

Политика Глава ОГА Николай Клочко
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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