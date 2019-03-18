Николая Клочко уволили с должности главы ОГА

Кабинет министров одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций.
Как заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно документу Кабмин одобрил увольнение от занимаемых должностей Александра Савченко (Волынская ОГА), Александра Куця (Донецкая ОГА), Геннадия Москаля (Закарпатская ОГА), Константина Брыля (Запорожская ОГА), Олега Гончарука (Ивано-Франковская ОГА), Александра Терещука (Киевская ОГА), Сергея Кузьменко (Кировоградская ОГА), Олега Синютки (Львовская ОГА), Алексея Савченко (Николаевская ОГА), Николая Клочко (Сумская ОГА), Степана Барны (Тернонопольская ОГА), Вадима Лозового (Хмельницкая ОГА), Александра Мысника (Черниговская ОГА).
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