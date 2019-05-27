Как сумские пожарные тушили грузовик

О пожаре сообщил владелец автомобиля, который во время движения услышал сильный хлопок и увидел дым из-под капота автомобиля. На место происшествия был направлен дежурный караул 29-го Государственного пожарно-спасательного поста.
По прибытию было установлено, что автомобиль, который перевозил продукты питания, был полностью охвачен огнем, поскольку грузовик был оборудован газовой установкой, образовалась угроза взрыва газовых баллонов.
В 9:49 возгорание локализовали, а в 10:30 - полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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