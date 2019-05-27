Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22308

Как сумские пожарные тушили грузовик

5 июня в 9:19 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля на трассе возле с. Степановка Сумского района.

О пожаре сообщил владелец автомобиля, который во время движения услышал сильный хлопок и увидел дым из-под капота автомобиля. На место происшествия был направлен дежурный караул 29-го Государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что автомобиль, который перевозил продукты питания, был полностью охвачен огнем, поскольку грузовик был оборудован газовой установкой, образовалась угроза взрыва газовых баллонов.

В 9:49 возгорание локализовали, а в 10:30 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар Пожар авто
view counter

По тематике

Под Сумами сгорел грузовик (фото)
Сегодня 14:55

Под Сумами сгорел грузовик (фото)

Сегодня, 5 июня, утром на автодороге Сумы – Конотоп произошло возгорание грузового автомобиля....

Сегодня 11:56

Ночью в Сумах горел неэксплуатируемый магазин (видео)

5 июня в 3:41 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что горит неэксплуатируемое здание по ул. Веретеновской областного центра....

31.05.2019 11:22

Ночью в Глухове горел торговый кисок

Пожарные ликвидировали возгорание торгового киоска....

31.05.2019 10:58

В Сумах пожарные спасли на пожаре двух детей и их маму (видео)

30 мая в 20:42 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме по ул. Ахтырская областного...

31.05.2019 09:57

В Сумах спасатели ликвидировали возгорание легкового автомобиля (видео)

30 мая в 16:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Volkswagen Passat на ул. Засумская....

view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
Сегодня 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
Сегодня 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка?
Вчера 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
Вчера 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
Вчера 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
Вчера 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
Вчера 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
Вчера 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.