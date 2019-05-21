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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32171

До конца недели коммунальный транспорт будет ездить по измененным маршрутам

Изменения в работе коммунального транспорта связаны с проведением ремонтных работ по восстановлению покрытия на отдельных участках дорог в Сумах.

В период с 5 по 8 июня бригады КП «Дорремстрой» будут работать по ул. Ильинская. Основной объем ремонтники планируют выполнять с 20:00 вечера до 7:00 утра. В связи с этим служба движения сумского «Электроавтотранса» частично меняет направления маршрутов коммунального транспорта:

Троллейбусы №1, №2, №5, которые будут ехать в указанное время в направлении автовокзала, без заезда до конечной остановки основного маршрута, будут разворачиваться на разворотном кругу возле Центрального рынка. Ориентируясь на ход выполнения ремонтных работ, водители имеют право принять решение о курсировании по маршруту. В таком случае, учитывая обстоятельства, электротранспорт будет работать на линии без соблюдения графиков.

Автобусы будут осуществлять объезд участка, где будет проводиться ремонт, по следующей схеме:

№63 (в направлении Анновки): ул. Набережная р. Стрелка - ул. Первомайская - ул. Чорновола - поворот на ул. Ильинская; (в направлении центра): ул. Ильинская - ул. Чорновола - ул. Первомайская.

№64 (от ЦГБ в направлении центра): ул. Чорновола - ул. Первомайская - ул. Кузнечная - ул. Ильинская (в сторону Центрального рынка) - ул. Набережная р. Стрелка.

№65 (в направлении автовокзала): Центральный рынок - ул. Первомайская - ул. Чорновола - ул. Ильинская; (в направлении центра): ул. Ильинская - ул. Чорновола - ул. Первомайская - ул. Кузнечная - ул. Ильинская - Покровская пл.

№67 (в направлении ул. Косовщинская): от «Макдональдса» - ул. Набережная р. Стрелка - ул. Первомайская - ул. Чорновола - ул. Пушкина; (в направлении центра): ул. С. Бандеры - ул. Первомайская - ул. Кузнечная - ул. Ильинская - Покровская пл.

Кроме того, до конца недели бригады КП «Дорремстрой» будут ремонтировать ул. Владимирскую (район Басов). Работы будут начинаться с 5:00 утра. В связи с этим автобусы  №58 А, 59, 59 А, 63 будут курсировать вне расписания (временно, на период проведения ремонтных работ).

По завершению ремонтных работ, водители КП «Электроавтотранс» постараются как можно быстрее восстановить движение согласно графикам.

Внимание! На участке ул. Кузнечная - ул. Первомайская - ул. Набережная р.Стрелки коммунальный транспорт не будет останавливаться по требованию пассажиров (посадка / высадка не будет осуществляться), сообщает КП «Электроавтотранс».

Общество Изменение маршрутов Перекрытие дорог Ремонт дорог
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