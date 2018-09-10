Сумщине выделили 6 флаконов сыворотки против ботулизма по 100 тысяч за штуку А вот дифтерийного антитоксина на Сумщине по-прежнему нет.

Об этом сообщил главный врач Сумской областной инфекционной больницы Андрей Сницарь.

«Информация от областного инфекциониста.

Хорошо начался июнь. В отличие от нескольких последних лет, когда больные ботулизмом были, а единственного эффективного препарата для оказания им неотложной помощи под рукой не было. Противоботулиническая сыворотка хранилась централизованно в ограниченном количестве на складе под Киевом, что было недопустимо, так как доставка её к больному затягивалась.

И вот, наконец, сегодня из столицы в регионы развозят самую большую за все годы независимости партию противоботулинической сыворотки.

204 флакона ботулинического антитоксина канадского производства, закупленного по программе «Закупка медикаментов для больных инфекционными заболеваниями, сопровождающимися высоким уровнем летальности» за деньги Государственного бюджета, поступают в регионы. Приказ о распределении подписан и опубликован на сайте МОЗ Украины. В Сумскую область передано шесть флаконов препарата на сумму 579 753,72 грн.

Конечно, стоимость канадского антитоксина впечатляет, почти 97 тысяч за 1 флакон (на одного больного)! Тогда как, например, противоботулиническая сыворотка производства РФ стоит около 800 рублей упаковка – это на 2-х, а то и 3-х больных. Как сообщает на своей странице в ФБ заведующая кафедрой инфекционных болезней Киевского национального медицинского университета им. А. А. Богомольца д. мед. н., профессор Ольга Голубовская: «...Препарат очень хороший, содержит антитоксины даже против тех типов ботулизма, которые не поражают человека».

Конечно, наличие препарата – это замечательно. Надеемся, шести доз, поступивших в область, пока хватит. Ведь в год регистрируется 1-2, максимум 3 (как, скажем, в прошлом году), случая. Срок годности полученного антитоксина – до июня 2022. Это радует. Что огорчает? Несмотря на мощный поток информации о том, как уберечься от ботулизма, заболеваемость в стране продолжает расти. И по-прежнему одной из основных её причин является копчёная рыба кустарного производства, купленная с рук. Причём пострадавшие часто знают, что рискуют. Да, теперь они имеют возможность получить бесплатно своевременную качественную помощь: сыворотка работает, помогает. Но! Скажите, пожалуйста, почему мы с вами должны платить такие деньги (напомню: 97 тысяч бюджетных гривен за 1 флакон!) за чьи-то безответственность и бестолковость?!! Хочу напомнить, что при закупках антитоксина ключевыми словами были и остаются «медикаменты для больных инфекционными заболеваниями, сопровождающимися ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЛЕТАЛЬНОСТИ».

И ещё. С ботулизмом как-то решили. А вот дифтерийного антитоксина по-прежнему нет. То есть в случае чего – лечить нечем. Поэтому давайте вспомним, когда последний раз прививались против дифтерии. И если прошло 10 лет – милости просим. Чего-чего, а вакцины для профилактики дифтерии заодно со столбняком, что особенно актуально летом, у нас хватает», - написал он в Фейсбуке.