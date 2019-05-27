Сумские аматоры получили соперников по четвертьфиналам

Обе команды, представляющие Сумщину, сыграют дома. «Виктория» в Николаевке будет принимать команду «Покуття» (Коломыя), начало в 17.00. А липоводолинский «Альянс» в 18.00 в Байраке встретится с командой «ВПК-Агро» (Шевченковка).
Ответные поединки состоятся 12 июня.
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