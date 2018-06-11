В Сумах принимают предложения от горожан по ДПТ участка на пересечении улиц Чорновола и Люблинской Управление архитектуры и градостроительства начало процедуру рассмотрения и учета предложений общественности в проекте детального плана территории (реконструкция) определенного участка усадебной жилой застройки на пересечении ул. В. Чорновола и ул. Люблинская.

Целью разработки данной градостроительной документации является уточнение градостроительных условий и ограничений согласно плану зонирования, определение потребности в предприятиях повседневного обслуживания - магазине.

С проектом детального плана вышеупомянутой территории, пояснительной запиской, разделом «Охрана окружающей природной среды» в составе проекта градостроительной документации, который является одновременно отчетом о стратегической экологической оценке можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства по адресу: ул. Воскресенская, 8а в период с 5 июня по 4 июля или по ссылке.

Прием предложений проектной документации управления архитектуры и градостроительства осуществлять с 5 июня по 4 июля 2019 года. Завершится рассмотрение предложений 8 июля.

Сами же общественные слушания состоятся 3 июля в 16:30 по адресу: ул. Воскресенская, 8а, каб. 2.

Предложения и замечания к проекту имеют право предоставлять:

- совершеннолетние дееспособные физические лица, проживающие на территории, для которой разработан соответствующий проект градостроительной документации на местном уровне;

- юридические лица, объекты недвижимого имущества которых расположены на территории, для которой разработан соответствующий проект градостроительной документации на местном уровне;

- владельцы и пользователи земельных участков, расположенных на территории, для которой разрабатывается документация, и на смежной с ней;

- представители органов самоорганизации населения, деятельность которых распространяется на соответствующую территорию;

- народные депутаты Украины, депутаты соответствующих местных советов.