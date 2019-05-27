360-річчя Конотопської битви будуть відзначати на державному рівні Якими заходами будуть відзначати ювілейну річницю на Конотопщині говорили під час спільного засідання очільників Конотопського району та міста Конотоп, що пройшло під керівництвом голови райдержадміністрації Миколи Горбенка.

Участь у нараді взяли представники політичних та громадських організацій Конотопщини, які виявили бажання стати учасниками заходу, 58-ма ОМПБр ім. гетьмана І.Виговського, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та міської ради.

У зв’язку з тим, що 360-річниця Конотопської битви відзначається на державному рівні, тому заплановано ряд заходів, до яких, крім традиційних учасників дійства, долучаються різні всеукраїнські громадські організації та військове командування ЗСУ.

Цього року змінена і дата святкування, орієнтовно - це 29 червня. Саме на цей день запланований візит до Конотопщини Волонтерського Агітпотягу “Труханівська Січ” – Потяг Єднання, які стають активним учасниками заходу.

Керівництвом району та міста наголошено на спільному проведенні усіх урочистостей, що розпочнуться у районому центрі – Конотопі та продовжаться у селі Шаповалівка Конотопського району.

Під час засідання Микола ГОРБЕНКО закликав представників політичних і громадських організацій не перетворювати державне свято на політичний захід. «У цьому році ми на державному рівні відзначаємо ювілейну річницю Конотопської битви. Це подія, яка об’єднує всіх нас, не залежно від політичних вподобань, тому під час урочистих заходів перевагу потрібно надати саме Державному Прапору України - державному символу», - наголосив посадовець.

Обговорення та узгодження заходів, що пройдуть у рамках відзначення ювілейної дати Конотопської битви та фестивалю «Козацький родослав», триває.