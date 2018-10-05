В Сумах часть «Авангарда» продали с торгов Тренировочный спортивный комплекс на улице Холодногорская, 10 продали на торгах.

Стартовая цена комплекса равна цене продажи – 1 453678,50 гривен, пишет СТС.

Сюда входит: поле футбольное площадью 4347,0 кв.м, площадка для ручного мяча (800 кв. м), два теннисных корта (525 кв. м), беговая дорожка (846 кв. м), уборная, навес, забор. В торгах принимали участие 6 участников, впрочем, пятеро из них не оплатили гарантийный взнос, поэтому, фактически торгов не было. Личность нового владельца пока не известна.

Судя по всему, эта та часть спорткомплекса «Авангард», которую тогда еще ПАО «Фрунзе» не передало городу.