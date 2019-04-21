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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 23:02245

На Сумщине сожгли авто активисту Радикальной партии

О поджоге авто сообщила на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Сегодня, 5 июня 2019 года, в 20.19 конотопский активист сообщил, что неизвестные лица подожгли его авто. На место происшествия незамедлительно выехали руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач, сотрудники прокуратуры и полиции. Установлено, что происшествие произошло вблизи с. Озаричи Конотопского района. В то время, когда активист находился на берегу реки, двое неизвестных совершили поджог его автомобиля марки «BMW», который был припаркован неподалеку. Злоумышленники скрылись с места происшествия на мотоцикле. Сейчас в рамках начатого по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) УК Украины уголовного производства следователи Конотопского отдела полиции под процессуальным руководством Конотопской местной прокуратуры устанавливают обстоятельства происшествия. Принимаются все необходимые меры по установлению личностей злоумышленников и их задержанию”, - написала она.

Речь идет об активсите Радикальной партии Украины Спартаке Сергиенко.

Право Конотопский район Поджог авто Спартак Сергиенко
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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