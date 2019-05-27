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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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ПФК «Сумы» покинули все футболисты

Клуб поблагодарил всех ушедших игроков за вторую часть прошлого сезона.

ПФК «Сумы» покинули все футболисты, сообщается на на странице клуба в Instagram.

«ПФК «Сумы» покинули все футболисты!

Огромное спасибо всем за то что вы доиграли вторую часть чемпионата, верные болельщики поддерживали вас на протяжении этого времени, всем удачи в дальнейших карьерах, надеемся вы получили опыт!» - говорится в сообщении.

Свой, возможно, последний поединок в клубной истории команда Олега Луткова провела 2 июня, когда уступила «Черкащина-Академии» 1:3 во втором стыковом матче за право играть в Первой лиге в следующем сезоне.

Напомним, что 17 апреля КДК ФФУ лишил ПФК «Сумы» профессионального статуса — все из-за участия клуба в договорных матчах. Через несколько дней ПФК «Сумы» подали апелляцию, которая пока не рассмотрена. Это и дало возможность сумчанам доиграть сезон.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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