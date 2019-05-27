ПФК «Сумы» покинули все футболисты, сообщается на на странице клуба в Instagram.
«ПФК «Сумы» покинули все футболисты!
Огромное спасибо всем за то что вы доиграли вторую часть чемпионата, верные болельщики поддерживали вас на протяжении этого времени, всем удачи в дальнейших карьерах, надеемся вы получили опыт!» - говорится в сообщении.
Свой, возможно, последний поединок в клубной истории команда Олега Луткова провела 2 июня, когда уступила «Черкащина-Академии» 1:3 во втором стыковом матче за право играть в Первой лиге в следующем сезоне.
Напомним, что 17 апреля КДК ФФУ лишил ПФК «Сумы» профессионального статуса — все из-за участия клуба в договорных матчах. Через несколько дней ПФК «Сумы» подали апелляцию, которая пока не рассмотрена. Это и дало возможность сумчанам доиграть сезон.
Сумчане Иван Вельбой и Александр Даценко в составе сборной Украины стали чемпионами Европы по футболу среди участников боевых действий....
1 июня прошли матчи 22-го тура чемпионат Украины по футболу среди аматоров....
Сегодня, 2 июня, состоялся ответный переходной матч за право играть в следующем сезоне в первой лиге....
1 июня были сыграны матчи 2-го тура чемпионата области по футболу в высшей и первой лигах....
В субботу, 1 июня, будут сыграны матчи второго тура в высшей и первой лигах чемпионата Сумской области по футболу, сообщает...