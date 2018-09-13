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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:42178

В субботу сумчан приглашают на фестиваль «Друг из приюта»

Фестиваль пушистых друзей Сумского общества защиты животных пройдет в городском парке им. Ивана Кожедуба 9 июня.

Под опекой волонтеров находится крупнейший в городе центр передержки собак. Сейчас их более двухсот. Чтобы пристроить животных в семьи, Сумское общество защиты животных проводит ежегодный фест «Друг из приюта», в котором принимают участие более 40 животных из приюта.

Присоединяйтесь, приводите друзей!

Гостей ждет много интересного и гарантированно веселое настроение, обещают организаторы.

Следить за новостями фестиваля можно на странице в Фейсбуке.

Общество Друг из приюта
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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