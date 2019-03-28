В Сумах прошел обыск в управлении капитального строительства ОГА 5 июня в областной УКС с обыском приходили сотрудники СБУ и полиции.

В управлении рассказали, что правоохранители сообщили о решении суда на обыск в рамках уголовного производства по факту ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог»). Во время обыска в управлении изъяли документы, пишет sumy.today.

В пресс-службе прокуратуры Сумской области никакой информации по этому поводу не предоставляют, кроме того, что обыск проводился из-за возможного подделки официальных документов. О подделке документов в отношении какого именно объекта строительства говорится, пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко сказать отказалась.