Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:35249

На капремонты школ и детсадов Сум направят более 30 млн гривен

На проведение капитальных ремонтов в учреждениях образования на 2019 год предусмотрено 30,4 млн грн.

Из них субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий – 10,5 млн грн, средства местного бюджета – 19,9 млн гривен.

За средства местного бюджета запланировали выполнить:

- капитальный ремонт зданий и помещений ДОУ № 1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 8, № 12, № 14, № 20, № 22, № 26, № 27, № 29, № 35, № 38 , СОШ № 5, № 6, № 8, № 12, № 15, № 20, № 22, № 24, № 26, с. В. Песчаное, специально школе, ЗЗСО № 19 № 21 ССШ № 2, № 3, № 9, № 10, № 25, № 30, гимназии № 1, УВК № 9, № 11, № 34, № 42, МНВК и ЦЭНТУМ;

- замену окон и дверей в ДОУ № 24, ССШ № 1;

- капитальный ремонт системы отопления в ДОУ № 14, СОШ № 5, № 15, ССШ № 17 ЗЗСО № 19, специальный СОШ, УВК № 34;

- капитальный ремонт фасада ССШ № 10;

- капитальный ремонт кровли детских садов № 19 № 30 № 39, СОШ № 5, № 6, № 15;

- капитальный ремонт пищеблоков ДОУ № 5, № 32, ССШ № 7, СОШ № 23, № 27, УВК № 41;

- капитальный ремонт системы вентиляции СОШ № 8;

- капитальный ремонт санузлов в ДОУ № 5, № 10, № 13, № 15, № 16, № 18, № 25, № 30, № 40, ССШ № 1, СОШ № 13, № 18, УВК № 37, ДДЮ;

- капитальный ремонт павильонов в детсаду № 28;

- обустройство пожарной сигнализации в детских садах № 2, № 28, ССШ № 7.

За счет государственной субвенции завершили капитальный ремонт помещения в ДОУ № 3 и замену окон в ДОУ № 33, ССШ № 3, СОШ № 15.

Продолжается замена окон в ДУЗ № 16, капитальный ремонт здания и помещения ДОУ № 21, капитальный ремонт здания ССШ № 2, и капитальный ремонт здания УВК № 34.

Запланировали выполнить замену оконных блоков в ССШ № 17 и СОШ № 18 и провести капитальный ремонт здания и помещений в СОШ № 8, № 12.

Продолжается реализация проекта повышения энергоэффективности в образовательных учреждениях (ССШ №№ 7, 9, СОШ № 20) за гранты Европейской Комиссии, сообщает сайт мэрии.

Общество Ремонт детсадов Ремонт школ
view counter

По тематике

06.12.2018 10:03

На Сумщине заканчивается ремонт школ и больниц

Об этом сообщил начальник управления капитального строительства облгосадминистрации Анатолий Ворожко....

13.08.2018 16:03

В Сумах ремонтируют детсады и школы

За средства государственного бюджета продолжаются работы по капитальным ремонтам: здания школы № 8, стрелкового тира и помещения гимназии № 1....

25.06.2018 10:56

Сумские школы готовятся к новому учебному году

В учебных заведениях г. Сумы идет подготовка к новому учебному году....

view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
Вчера 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
Вчера 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.