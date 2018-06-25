На капремонты школ и детсадов Сум направят более 30 млн гривен На проведение капитальных ремонтов в учреждениях образования на 2019 год предусмотрено 30,4 млн грн.

Из них субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий – 10,5 млн грн, средства местного бюджета – 19,9 млн гривен.

За средства местного бюджета запланировали выполнить:

- капитальный ремонт зданий и помещений ДОУ № 1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 8, № 12, № 14, № 20, № 22, № 26, № 27, № 29, № 35, № 38 , СОШ № 5, № 6, № 8, № 12, № 15, № 20, № 22, № 24, № 26, с. В. Песчаное, специально школе, ЗЗСО № 19 № 21 ССШ № 2, № 3, № 9, № 10, № 25, № 30, гимназии № 1, УВК № 9, № 11, № 34, № 42, МНВК и ЦЭНТУМ;

- замену окон и дверей в ДОУ № 24, ССШ № 1;

- капитальный ремонт системы отопления в ДОУ № 14, СОШ № 5, № 15, ССШ № 17 ЗЗСО № 19, специальный СОШ, УВК № 34;

- капитальный ремонт фасада ССШ № 10;

- капитальный ремонт кровли детских садов № 19 № 30 № 39, СОШ № 5, № 6, № 15;

- капитальный ремонт пищеблоков ДОУ № 5, № 32, ССШ № 7, СОШ № 23, № 27, УВК № 41;

- капитальный ремонт системы вентиляции СОШ № 8;

- капитальный ремонт санузлов в ДОУ № 5, № 10, № 13, № 15, № 16, № 18, № 25, № 30, № 40, ССШ № 1, СОШ № 13, № 18, УВК № 37, ДДЮ;

- капитальный ремонт павильонов в детсаду № 28;

- обустройство пожарной сигнализации в детских садах № 2, № 28, ССШ № 7.

За счет государственной субвенции завершили капитальный ремонт помещения в ДОУ № 3 и замену окон в ДОУ № 33, ССШ № 3, СОШ № 15.

Продолжается замена окон в ДУЗ № 16, капитальный ремонт здания и помещения ДОУ № 21, капитальный ремонт здания ССШ № 2, и капитальный ремонт здания УВК № 34.

Запланировали выполнить замену оконных блоков в ССШ № 17 и СОШ № 18 и провести капитальный ремонт здания и помещений в СОШ № 8, № 12.

Продолжается реализация проекта повышения энергоэффективности в образовательных учреждениях (ССШ №№ 7, 9, СОШ № 20) за гранты Европейской Комиссии, сообщает сайт мэрии.