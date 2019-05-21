Мэр Сум не хочет быть коррупционером Александр Лысенко обжалует решение суда о признании его виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией.

В Сумской апелляционный суд поступила апелляционная жалоба адвоката Сумского городского головы на постановление Заречного районного суда г. Сумы, которым мэр был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов), и закрыто производство в связи с истечением сроков привлечения лица к административной ответственности.

Протокол об административном правонарушении был составлен и направлен в суд первой инстанции в связи с тем, что мэр Сум в течение 2017 года подписывал распоряжения, согласно которым ему выплачивалась премии в размерах от 65% до 270% размера должностного оклада, надбавок и доплат в пределах фонда премирования и экономии фонда оплаты труда.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 25 июня 2019 года в 13 час. 00 мин. Дело будет рассматривать судья Рунов В.Ю., сообщает Сумской апелляционный суд.