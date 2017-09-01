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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах суд арестовал документы маршрутчиков из-за возможного занижения доходов

4 июня вступили в законную силу постановления следственной судьи Заречного районного суда г. Сумы Ирины Климашевской о наложении ареста на имущество, которое было изъято в ходе обысков в служебном помещении ЧП «Согор» и ФЛП Александра Запорожца.

С ходатайствами о наложении ареста на имущество (документы, которые были изъяты во время обысков в Заречный райсуд Сум обратился следователь ГУ Нацполиции в Сумской области Сергей Породько, пишет Sumy.Today.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по факту внесения перевозчиками в налоговые декларации за 2018 год недостоверных данных о суммах полученного в течение года дохода, занизив его размер.

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко предоставить комментарий по этому уголовному производству отказалась, хотя именно прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в нем. Г-жа Науменко посоветовала обратиться за информацией в полицию.

В областной полиции же сотрудник отдела коммуникации Владимир Кузьменко сообщил, что данные в Единый реестр досудебных расследований в этом случае внесла именно прокуратура Сумской области. По словам Владимира Кузьменко, прокуратурой были выявлены факты нарушения ведения бухгалтерских документов и налоговой отчетности перевозчиками. Уголовное производство прокуратура поручила расследовать следственному управлению ГУ Нацполиции. Больше информации в полиции не предоставили.

Получить комментарий Михаила Горпенко пока не удалось: его телефон не отвечает.

Александр Запорожец же сообщил, что он не понимает, чем его предприятие заинтересовало правоохранителей, однако следствию препятствовать не собирается: «Мы добровольно выдали все документы, как только к нам пришли с постановлением суда. Буквально вчера узнали о том, что суд на них наложен арест. Хотя заседание суда было еще 29 марта, повестку о вызове на него нам принесли только на этой неделе. Никаких нарушений нами допущено не было. Хочу также отметить, что на сегодня в Сумах самый дешевый тариф в Украине, потому что ни в одном городе нет льготного проезда за 2 и 3 гривны».

ФЛП «Запорожец А.В.» обслуживает маршруты №3 «Аэропорт-Героев Крут» и №19 «Роменская-Ковпака». А ЧП «Согор» - маршруты №4 «Аеропорт- Химгородок», №5 «Роменская-Химгородок», №11 «Тепличный -Тепличный», №12 «Тимирязевка-Тимирязевка», №20 «Аэропорт-Ковпака», №22 «Веретеновка-Химгородок», №26 «Центр-40-я подстанция» и №60 «В.Песчаное-Интернационалистов».

Собственником, а с 3 июня этого года и директором частного предприятия «Согор» является Михаил Горпенко - тот, что вместе с мэром Сум Александром Лысенко и предпринимателем Юрием Бабичевым в свое время основал Общественную организацию «Сумское городское объединение автоперевозчиков «Сумы-Перевозчик».

К слову, Юрий Бабичев под залог квартиры родителей Сумского городского головы брал кредит в 600 тыс. долларов на приобретение 7 «Рут». 6 маршруток он предоставлял в аренду именно ЧП «Согор».

Право Арест документов Маршрутчики Согор ЧП Запорожец
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