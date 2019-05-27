На Сумщине жертвой мошенника-реформатора стал еще один пенсионер Более 20 тысяч гривен 88-летнему мужчине поменял на сувенирные купюры неизвестный «благодетель», который под видом работника пенсионного фонда посетил жителя Краснопольского района.

5 июня в 18:30 в дежурную часть Краснопольского отделения полиции поступило сообщение о мошенничестве, совершенном в отношении 88-летнего жителя одного из сел района. На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители установили обстоятельства преступления: около пяти вечера к дедушке домой пришел толстый незнакомец, представившийся работником пенсионного фонда, а также продемонстрировал якобы служебное удостоверение. Пенсионер в силу своего возраста и состояния здоровья толком не разглядел документ, однако визитера в дом впустил. Тот рассказал о денежной реформе, которая якобы началась в стране, и предложил свои услуги по обмену банкнот. Поверив такой чуткости, дедушка вынес свои сбережения в сумме 21500 гривен, а тот обменял их на новенькие сувенирные «пятисотки». Пока пенсионер вышел в другую комнату, «гость» вывел из строя его телефон, чтобы тот не смог вовремя известить о мошенничестве в полицию, и потихоньку ушел.

Работники полиции открыли по данному факту уголовное производство в соответствии со ст. 190 УК Украины (мошенничество), в рамках которого ведут поиски афериста.

И предостерегают от подобных «визитеров» всех остальных граждан. Будьте бдительны и не пускайте в свои дома посторонних лиц. Помните - наличие удостоверения еще не является доказательством того, что человек действительно работает в заявленном учреждении. К тому же, работники пенсионного фонда не работают с наличными и сбережениям граждан, и тем более не будут ходить с предложениями обмена денег по домам пенсионеров. В Украине не ведется никакой денежной реформы, как об этом рассказывают доверчивым гражданам мошенники, и подобных мероприятий в ближайшее время не предвидится. Будьте внимательны, и в том случае, если в ваш дом пришли такие «гости», или вы заметили вблизи подозрительных лиц - немедленно сообщите об этом по спецлинии полиции «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумщины.