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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23321

В Сумах три пожарки тушили сарай (видео)

Пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки и предотвратили переброску пламени на жилой дом.

5 июня в 17:48 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что горит хозяйственная постройка по проезду Короленко областного центра. На место происшествия направляли дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей огонь охватил кровлю на площади до 20 кв. м. Существовала угроза переброски пламени на вплотную расположенный жилой дом. Использовав на тушение до 10 т воды, в 18:34 возгорание локализовали, в 18:50 - ликвидировали и предотвратили дальнейшее распространение огня.

В результате пожара повреждены: кровля на площади до 20 кв. м., стены на площади до 15 кв. м, вещи домашнего обихода.

Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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