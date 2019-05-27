В Сумах три пожарки тушили сарай (видео) Пожарные ликвидировали возгорание хозяйственной постройки и предотвратили переброску пламени на жилой дом.

5 июня в 17:48 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что горит хозяйственная постройка по проезду Короленко областного центра. На место происшествия направляли дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия спасателей огонь охватил кровлю на площади до 20 кв. м. Существовала угроза переброски пламени на вплотную расположенный жилой дом. Использовав на тушение до 10 т воды, в 18:34 возгорание локализовали, в 18:50 - ликвидировали и предотвратили дальнейшее распространение огня.

В результате пожара повреждены: кровля на площади до 20 кв. м., стены на площади до 15 кв. м, вещи домашнего обихода.

Всего на месте происшествия работало 8 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.