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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09226

В Сумах целый микрорайон вечером остался без коммунального транспорта

Так будет еще три вечера, если городские власти не одумаются…

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке сумчанин Андрей Васин, добавив видео.

«В поисках транспорта КП или пешая прогулка вечером.

На ул. Ильинской начали проводится ремонтные работы вечером с 05.06.2019 по 09.06.2019. В связи с этим изменилось движение транспорта. Особенно касается ул. Роменской. Троллейбус №5 будет ехать только до центра. Получается так, что ул. Роменская осталась без транспорта КП вечером. В связи с этим транспортная общественность предоставила свои рекомендации по исправлению сложившейся ситуации путем запуска на Роменскую автобусов, которые должны курсировать по тому же расписанию, что и троллейбусы https://www.facebook.com/v1v1m/posts/2171252302952446.

Но КП «Электроавтотранс» решило забить болт на целый микрорайон вчера. И получилось так, что с 21:00 отсутствовал транспорт КП с Роменской. А с 22.00 уже любой транспорт в сторону центра по Роменской отсутствовал. И нам пришлось идти пешком в центр. Поэтому давайте дружно похлопаем руководству КП за предоставление такого сервиса.

Такая ситуация, с отсутствием транспорта КП вечером на Роменскую, продлится еще 3 суток».

Общество Коммунальный транспорт КП «Электроавтотранс» Крепкий хозяйственник Ремонт дорог Роменский микрорайон
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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