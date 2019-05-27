В Сумах целый микрорайон вечером остался без коммунального транспорта Так будет еще три вечера, если городские власти не одумаются…

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке сумчанин Андрей Васин, добавив видео.

«В поисках транспорта КП или пешая прогулка вечером.

На ул. Ильинской начали проводится ремонтные работы вечером с 05.06.2019 по 09.06.2019. В связи с этим изменилось движение транспорта. Особенно касается ул. Роменской. Троллейбус №5 будет ехать только до центра. Получается так, что ул. Роменская осталась без транспорта КП вечером. В связи с этим транспортная общественность предоставила свои рекомендации по исправлению сложившейся ситуации путем запуска на Роменскую автобусов, которые должны курсировать по тому же расписанию, что и троллейбусы https://www.facebook.com/v1v1m/posts/2171252302952446.

Но КП «Электроавтотранс» решило забить болт на целый микрорайон вчера. И получилось так, что с 21:00 отсутствовал транспорт КП с Роменской. А с 22.00 уже любой транспорт в сторону центра по Роменской отсутствовал. И нам пришлось идти пешком в центр. Поэтому давайте дружно похлопаем руководству КП за предоставление такого сервиса.

Такая ситуация, с отсутствием транспорта КП вечером на Роменскую, продлится еще 3 суток».