В Сумах в аварию попал автобус

Столкнулись автомобиль и автобус (не коммунальный). В результате аварии транспортные средства перекрыли обе полосы дорожного движения.
На период оформления аварии работниками патрульной полиции, троллейбус № 5 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал», сообщает КП «Электроавтотранс».
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