В Сумах в аварию попал автобус Сегодня, 6 июня, на ул. Роменская произошло ДТП.

Столкнулись автомобиль и автобус (не коммунальный). В результате аварии транспортные средства перекрыли обе полосы дорожного движения. На период оформления аварии работниками патрульной полиции, троллейбус № 5 будет разворачиваться на остановке «Автовокзал», сообщает КП «Электроавтотранс».