Сумских разбойников задержали в Одессе Сумские правоохранители раскрыли резонансное преступление, нападающих задержали в г. Одесса.

При надлежащем процессуальном руководстве прокуратуры Сумской области сотрудники Следственного управления ГУ НП в Сумской области раскрыли резонансное преступление прошлого года.

Речь идет о событии, которое произошло 25 апреля 2018 года. Тогда четыре человека в г. Кролевец на «Audi Q7» темно-синего цвета подъехали к дому местного 42-летнего жителя. Когда тот вышел, нападавшие, представившись правоохранителями, затолкали мужчину в авто, вывезли его в лес и требовали передать им все имеющиеся у него средства. Злоумышленники позвонили жене потерпевшего, чтобы она передала средства, однако женщина сообщила, что уже вызвала полицию и заявила о похищении мужа.

Поняв, что их уже разыскивают, нападавшие оставили потерпевшего связанным в лесу, а сами, переоделись, сожгли одежду и уехали в неизвестном направлении. В течение года правоохранители провели ряд следственных (розыскных) действий с целью установления лиц злоумышленников и их местонахождение.

По результатам проведенной работы в сегодня, 6 июня, в г. Одесса правоохранители Сумщины задержали двух нападавших, совершивших указанное преступление. Один из задержанных - одессит, другой уроженец Глухова, однако в последнее время проживает в Одессе. Мужчинам 29 и 25 лет.

Сейчас по месту жительства задержанных проводятся обыски, после чего их транспортируют из г. Одесса в г. Сумы, где будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Прокурор и следователь настаивать на их содержании под стражей. За содеянное задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура уже согласовала сообщение о подозрении нападающим по ч. 2 ст. 146 (похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Досудебное следствие продолжается, устанавливаются местонахождение еще двух нападающих, сообщает пресс-служба прокуратуры области.