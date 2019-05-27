Россиянин вез в Украину «травку» 5 июня в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Екатериновка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы пресекли попытку незаконного перемещения через границу наркотического вещества.

Во время проверки автомобиля марки «BMW» российской регистрации, на котором въезжал в Украину гражданин России, произошло срабатывание специально обученной на поиск наркотических средств служебной собаки на сумочку водителя. Проверив ее содержимое, правоохранители среди других вещей мужчины обнаружили бумажный сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета весом около 3 г.

Сейчас выявленное, скорее всего, наркотическое вещество изъято для проведения экспертизы. Взаимодействующими правоохранительными органами проводятся неотложные оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств приостановленного уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.