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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15218

Сумской судья заявил об угрозах расправы

В связи с угрозами обвиняемого, судья заявил самоотвод по делу.

Судья Заречного районного суда Сум Алексей Сибилев заявил о поступивших ему и его семье угрозах физической расправы, пишет 368.mediaу со ссылкой на заявление Высшего совета правосудия.

В ноябре 2018 года в Заречный районный суд Сум из Сумской местной прокуратуры поступил обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению гражданина в грабеже. Дело передали судье Сибилеву.

Во время судебного разбирательства обвиняемый вел себя вызывающе, нецензурно выражался в адрес участников, в результате чего нарушителя удалили на время проведения указанного судебного заседания.

В следующем судебном заседании, которое состоялось 5 апреля текущего года, при решении вопроса о возможности продолжения рассмотрения дела, а также наличия или отсутствия ходатайств участников по данному вопросу обвиняемый, нецензурно перебивая судью, выразил угрозы физической расправой судье и членам его семьи. Рассмотрение дела отложили.

Кроме того, в связи с угрозами обвиняемого, судья заявил самоотвод по делу, так как дальнейшее его участие в указанном уголовном производстве могло вызвать сомнение у стороннего наблюдателя относительно объективности и беспристрастности судьи.+

Для подтверждения фактов о вмешательстве судья приобщил к сообщению запись судебных заседаний.

В связи с вмешательством в деятельность судьи, ВСП обратился в ГПУ о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступления в уголовном производстве.

Право Угрозы судье
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