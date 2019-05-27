В Сумском СИЗО тушили пожар

5 июня на базе государственного учреждения «Сумской следственный изолятор» с целью повышения уровня боевой и специальной подготовки персонала государственного учреждения «Сумской следственный изолятор», а также согласованных действий личного состава с другими силовыми подразделениями были проведены пожарно-тактические учения совместно с государственным пожарно-спасательных отрядом Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области по сигналу «Буря-4».
Во время учебы была отработана слаженность действий двух подразделений, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. По легенде учений пожар произошел на контрольно-пропускном пункте по пропуску автотранспорта в 9.50, о чем дежурный помощник начальника СИЗО сообщил спасателям
До приезда спасателей персонал учреждения начал действия по ликвидации пожара. Через несколько минут на место происшествия прибыли специалисты ГСЧС, которые и одолели «возгорание». Пожарные отметили, что действия персонала при ликвидации пожара были правильными, четкими и последовательными.
В завершение отработок специалисты Службы спасения продемонстрировали персоналу учреждения технические средства и современное оборудование, которое применяется при ликвидации пожаров.
Как отметил начальник учреждения Игорь Яковлев, сотрудники должны обладать необходимыми знаниями и постоянно совершенствовать навыки преодоления чрезвычайных ситуаций.
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