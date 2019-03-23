Сумские патрульные оперативно разыскали дедушку, который потерялся в городе 5 июня, днем, патрульные получили сообщение о том, что 74-летний отец заявителя ушел из дома на улице Шахтерской и до сих пор не вернулся.

Также сын пропавшего дедушки сообщил, что тот имеет проблемы с памятью.

Патрульные сразу же начали поиски мужчины по предоставленным приметам. И пока один экипаж следовал к заявителю, другой на остановке общественного транспорта по улице Ахтырской, заметил мужчину, похожего по приметам. Действительно, это был именно тот дедушка.

Он преодолел около 10 километров. Самое главное, что его удалось разыскать. Уставшего «путешественника» патрульные доставили домой и передали обеспокоенному сыну. Родные дедушки были благодарны инспекторам за помощь.