Сумщина собрала юных экологов со всей Украины

Участниками сбора были команды юных экологов заведений общего среднего и внешкольного образования из 13 областей Украины.
Цель мероприятия - экологическое воспитание детей и учащейся молодежи, привлечение их к решению экологических проблем, сохранения разнообразия растительного и животного мира.
В составе жюри конкурса в этом году выступили сотрудники отдела природно-заповедного фона и окружающей среды Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации.
Во время сбора проведения отчеты-презентации команд об экспедиции, полевых практиках на природоохранных территориях своей области, фотовыставки на тему «Биоразнообразие природоохранных территорий своей области», полевых исследований на территориях природно-заповедного фонда Сумской области, конкурсно-познавательные и экскурсионные мероприятия.
В финале конкурса приняли участие коллективы экологического просвещения заведений общего среднего и внешкольного образования из 21 областей Украины....
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