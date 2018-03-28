Сумщина собрала юных экологов со всей Украины В Сумах состоялось открытие ХIII Всеукраинского экспедиционно-полевого сбора команд юных экологов по теме «Экологический мониторинг биоразнообразия природоохранных территорий».

Участниками сбора были команды юных экологов заведений общего среднего и внешкольного образования из 13 областей Украины.

Цель мероприятия - экологическое воспитание детей и учащейся молодежи, привлечение их к решению экологических проблем, сохранения разнообразия растительного и животного мира.

В составе жюри конкурса в этом году выступили сотрудники отдела природно-заповедного фона и окружающей среды Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации.

Во время сбора проведения отчеты-презентации команд об экспедиции, полевых практиках на природоохранных территориях своей области, фотовыставки на тему «Биоразнообразие природоохранных территорий своей области», полевых исследований на территориях природно-заповедного фонда Сумской области, конкурсно-познавательные и экскурсионные мероприятия.