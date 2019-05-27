Кто в Сумах сегодня без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Харьковская, 39 сегодня, 6 июня, прекращено водоснабжение домов №№ 31, 33, 39, 41, 43 по ул. Харьковская.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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