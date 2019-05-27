Кто в Сумах сегодня без воды КП «Горводоканал» сообщает, что из-за порыва несколько домов по улице Харьковская без воды.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Харьковская, 39 сегодня, 6 июня, прекращено водоснабжение домов №№ 31, 33, 39, 41, 43 по ул. Харьковская. После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.