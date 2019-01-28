В Сумах пляжницы соревновались в зале

В соревнованиях приняли участие 6 команд.
Лучшими стали:
1 место - Шкурат М. / Ермак С. (тренер Турченик В.Ф)
2 - Выприцкая / Красножон (Турченик В.Ф)
3 - Яценко Н. / Привал Б. (тренер Карабут Я.В.)
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